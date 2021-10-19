«Молот» усилился молодым форвардом ярославского «Локо»

Фото: ХК "Молот"

В пермский «Молот» командирован очередной игрок системы ярославского «Локомотива». Клуб пополнил 20-летний нападающий Даниил Тесанов, сообщили в пресс-службе молотобойцев.

Хоккеист - воспитанник ярославской школы хоккея. Всю карьеру защищал цвета «Локомотива» на разных уровнях. В 2019 году в составе «Локо» стал победителем Кубка Мира среди молодежных команд и в этом же году стал обладателем Кубка Харламова.

В сезоне Даниил сыграл 15 матчей в рамках МХЛ, в которых отметился 17 очками за результативность (6+11) при показателе полезности «+13».

Напомним, пермский «Молот» сейчас занимает 10-е место турнирной таблицы регулярного чемпионата ВХЛ. Последнюю игру – на выезде против «Тороса» (3:4) пермяки проиграли.

Ближайший матч подопечные Альберта Логинова проведут на выезде против ХК «Рязань» (0+).