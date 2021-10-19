В Перми установят стационарный пост для контроля качества воздуха

Жители микрорайона смогут онлайн получать информацию о содержании в воздухе различных веществ, скорости и направлении ветра, атмосферном давлении, температуре и влажности воздуха.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Перми начались работы по установке стационарного поста мониторинга качества воздуха. Он будет размещен у ДК «Бумажник» в микрорайоне Голованово.
В городской администрации рассказали, что уже готова площадка для установки оборудования. Место для размещения поста было выбрано не случайно, рядом поликлиники, парк отдыха, спортивный стадион, дорога и очистные сооружения предприятия.
Пост будет оборудован измерительным и метеорологическим комплексами. Жители микрорайона смогут онлайн получать информацию о содержании в воздухе различных веществ, скорости и направлении ветра, атмосферном давлении, температуре и влажности воздуха.
Эти данные будут показаны на информационном табло на ДК «Бумажник». Работы планируется завершить к концу декабря 2021 года.