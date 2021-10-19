Солистка пермской оперы стала «Певицей года»

Фото: Ольга Рунева

Солистка Пермской оперы Надежда Павлова стала лауреатом российской оперной премии CASTA DIVA в номинации «Певица года» за исполнение партии Волховы в опере «Садко» Римского-Корсакова в Большом театре. Об этом сообщили в театре оперы и балета имени Чайковского. Торжественная церемония награждения состоялась в Москве на сцене театра «Новая опера» имени Е. В. Колобова.

Для заслуженной артистки Российской Федерации Надежды Павловой это не первая престижная премия. В 2017 году певица завоевала Национальную театральную премию «Золотая Маска» за исполнение партии Виолетты Валери в опере Верди «Травиата».

СПРАВКА "КП"

Премия CASTA DIVA учреждена в 1996 году. Является единственной специальной премией для лауреатов в области оперного искусства России.