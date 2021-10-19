На концерте в поддержку пострадавших во время стрельбы в Пермском университете собрали более 100 тысяч рублей

В Перми 14 октября Пермский государственный университет отметил 105-летний юбилей. Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

В Перми 14 октября Пермский государственный университет отметил 105-летний юбилей. В честь этого события и в поддержку пострадавших во время стрельбы в ПГНИУ российские группы выступили на онлайн-концерте.

Выступления продолжались почти 2 часа, за это время Фонд целевого капитала университета пополнился на 108 420 рублей. Пресс-служба вуза сообщает, что деньги будут направлены на поддержку сотрудников и студентов, пострадавших во время сентябрьской трагедии.

На онлайн концерте выступили Олег Нестеров (группа «Мегаполис»), Саша Гагарин (группа «Сансара»), Вадик Королев (группа OQJAV, на концерте выступал в составе коллектива «Королев Попова»), Вадим Самойлов (группа «Агата Кристи»), группа On-The-Go.