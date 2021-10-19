Премьера в театре «У Моста» – «Макбет» Уильяма Шекспира!

Фото: «У Моста»

«Макбет» в постановке Сергея Федотова – это очень бережное отношение к аутентичным деталям эпохи; к вещам, предметам одежды, трепетное отношение к классике – к тексту, к автору и ко времени. Все это создает неповторимую атмосферу, царящую на сцене и в зрительном зале: все соткано из переплетения оживающей классики и эпохи; в пределах этого историко-мистического пространства со зрителями одновременно говорят известный режиссер Сергей Федотов и великий Уильям Шекспир.

Внимание к деталям, к эпохе и времени в постановках шекспировских произведений особенно важно. Намеренное нежелание «осовременить» героев Шекспира, отказ от модернистских и постмодернистских интерпретаций пьесы в театре «У Моста» неслучайны. Пьесы Шекспира говорят на языке времени, герои сами говорят о времени, они этим временем наполнены. Отказаться от этого языка – значит отказаться и от Шекспира.

Фото: «У Моста»

Сергей Федотов словно уловил где-то в той вселенной, которую можно назвать мистической, а можно – миром идей, и извлек оттуда мир шекспировского Макбета, пропущенный сквозь грандиозную простоту и грубость средневековой Шотландии – какой она казалась Шекспиру.

Фото: «У Моста»

В спектакле театра «У Моста» величие Шекспира сохранено, но Сергей Федотов выбирает из этого величия те его стороны, которые нужны для постановки этой шотландской драмы. В ней Шекспир был гениальным ремесленником, который свёл все требуемые концы с концами. В постановке Сергея Федотова получился триллер-хоррор, мистический, захватывающий, стремительный и невероятно динамичный.

Фото: «У Моста»

В каждой актерской работе ощущается, что герои существуют в архаичном и жестоком мире, где человеческая жизнь постоянно висит на волоске, она зависит от слишком многих неведомых обстоятельств, приходится ступать по земле, то и дело вскипающей опасными пузырями, и считаться с этим. Макбет и Леди Макбет проходят свой путь в зазоре между свободой воли и наваждением. Великолепная, предельно эротичная и невероятно честолюбивая Леди словно ловит сигналы из этого опасного и соблазнительного пространства, она убеждена в праве мужа на корону сильнее самого тана Гламисского и Кавдорского. Сам же Макбет отважен в бою и крайне нерешителен всякий раз, когда нужно принять судьбоносное решение; это верно художественно, с точки зрения поэтики пьесы Шекспира и архитектоники постановки Федотова, но верно и исторически – средневековый суеверный человек мог быть только таким.

Билеты: +7 (342) 237 52 55 или на сайте театра https://teatr-umosta.ru/afisha.html