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Общество19 октября 2021 9:13

В Перми торговые центры ожидают падение посещаемости

Власти региона планируют ввести QR-коды при их посещении
Анна Маркова
Комментарии (6)Комментарии (6)(6)
В Пермском крае за сутки вывили 601 новый случай заражения коронавирусом.

В Пермском крае за сутки вывили 601 новый случай заражения коронавирусом.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пермские предприниматели готовятся подсчитывать убытки. На прошлой неделе власти региона анонсировали возможность введения обязательных QR-кодов при посещении торговых центров и ресторанов. Их владельцы ожидают падение посещаемости на 45-70%, об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

У представителей бизнеса, есть мнение, что некоторые заведения общепита могут полностью закрыться. Нет прибыли, а значит нет зарплаты персоналу и возможности платить по счетам.

Напомним, накануне в Пермском крае за сутки вывили 601 новый случай заражения коронавирусом. Это абсолютный рекорд с начала пандемии. Общее число инфицированных в регионе достигло 111 364. За сутки в регионе провели 11 691 ПЦР-исследований на коронавирус.