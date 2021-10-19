В Перми торговые центры ожидают падение посещаемости

В Пермском крае за сутки вывили 601 новый случай заражения коронавирусом. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пермские предприниматели готовятся подсчитывать убытки. На прошлой неделе власти региона анонсировали возможность введения обязательных QR-кодов при посещении торговых центров и ресторанов. Их владельцы ожидают падение посещаемости на 45-70%, об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

У представителей бизнеса, есть мнение, что некоторые заведения общепита могут полностью закрыться. Нет прибыли, а значит нет зарплаты персоналу и возможности платить по счетам.

Напомним, накануне в Пермском крае за сутки вывили 601 новый случай заражения коронавирусом. Это абсолютный рекорд с начала пандемии. Общее число инфицированных в регионе достигло 111 364. За сутки в регионе провели 11 691 ПЦР-исследований на коронавирус.