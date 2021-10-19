В Перми председателя ТСЖ обвиняют в присвоении более миллиона рублей

В Перми возбуждено уголовное дело против председателя ТСЖ «Писарева 25б». Фото: Василий Вахрин

В Перми возбуждено уголовное дело против председателя ТСЖ «Писарева 25б». Дом находится в Орджоникидзевском районе. Женщину обвиняют в присвоении или растрате в крупном размере.

Имея доступ к счету, на котором лежали деньги, перечисленные собственниками за вывоз мусора, председатель сняла более 1,2 млн. рублей и потратила на свои нужды.

- Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Перми для рассмотрения по существу, - сообщает прокуратура Пермского края.