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Происшествия19 октября 2021 7:40

В Перми экс-начальника службы спасения отправили в колонию

Ему ужесточили наказание за причиненный тяжкий вред здоровья своему подчиненному
Анна Маркова
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В Перми краевой суд изменил наказание с условного на реальное.

В Перми краевой суд изменил наказание с условного на реальное.

Фото: Василий Вахрин

В Перми августе этого года Свердловский районный суд приговорил к 3 годам условно бывшего руководителя Пермской городской службы спасения за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением предмета используемого в качестве оружия.

Напомним, между начальником и подчиненным произошел конфликт, он ударил его стулом по голове. После этого спасатель полностью потерял зрения на правый глаз.

Однако прокуратура посчитала приговор несправедливым, и внесла апелляционное представление.

- Пермский краевой суд заменил условную меру наказания на лишение свободы на тот же срок, который он будет отбывать в колонии общего режима, - сообщает Прокуратура. - Осужденный взят под стражу в зале суда.

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