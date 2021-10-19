В Перми экс-начальника службы спасения отправили в колонию

В Перми краевой суд изменил наказание с условного на реальное. Фото: Василий Вахрин

В Перми августе этого года Свердловский районный суд приговорил к 3 годам условно бывшего руководителя Пермской городской службы спасения за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением предмета используемого в качестве оружия.

Напомним, между начальником и подчиненным произошел конфликт, он ударил его стулом по голове. После этого спасатель полностью потерял зрения на правый глаз.

Однако прокуратура посчитала приговор несправедливым, и внесла апелляционное представление.

- Пермский краевой суд заменил условную меру наказания на лишение свободы на тот же срок, который он будет отбывать в колонии общего режима, - сообщает Прокуратура. - Осужденный взят под стражу в зале суда.

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