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Происшествия19 октября 2021 6:58

В Пермском крае очевидцы спасли женщину из горящей машины

Она загорелась после столкновения с грузовиком
Анна Маркова
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После удара с грузовиком легковушка загорелась. Фото: ГИБДД Куединского муниципального округа.

После удара с грузовиком легковушка загорелась. Фото: ГИБДД Куединского муниципального округа.

В Куединском районе 14 октября произошло серьезное ДТП, участниками автоаварии стали легковушка и грузовик. По информации ГИБДД Куединского района, столкновение произошло на 2-м километре дороги «Куеда-Урада».

По предварительным данным, жительница Пермского района за рулем «Тойоты-Короллы», выехала на встречную полосу и врезалась в большегруз «Вольво». После удара легковушка загорелась. Водитель грузового автомобиля и очевидцы открыли поврежденную дверь и помогли женщине выбраться, пока пламя не охватило всю машину.