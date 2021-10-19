В Пермском крае очевидцы спасли женщину из горящей машины

После удара с грузовиком легковушка загорелась. Фото: ГИБДД Куединского муниципального округа.

В Куединском районе 14 октября произошло серьезное ДТП, участниками автоаварии стали легковушка и грузовик. По информации ГИБДД Куединского района, столкновение произошло на 2-м километре дороги «Куеда-Урада».

По предварительным данным, жительница Пермского района за рулем «Тойоты-Короллы», выехала на встречную полосу и врезалась в большегруз «Вольво». После удара легковушка загорелась. Водитель грузового автомобиля и очевидцы открыли поврежденную дверь и помогли женщине выбраться, пока пламя не охватило всю машину.