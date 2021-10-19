Погода в Пермском крае 19 октября: дождь и усиление ветра

В Прикамье началась череда дождливых дней. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пермском крае в ближайшее время жителей ждут хмурые и дождливые дни. Синоптики обещают похолодание, усиление ветра. По информации Центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня, 19 октября будет облачно, небольшой, местами умеренный дождь, по северу с мокрым снегом. Ветер ночью юго-западный 6–11 м/с, днем западный 8–13 м/с. Ночью 1…6º, днем 3…8°.

20 октября местами поморосит. Ветер ночью западный 3–8 м/с, днем северо-западный 6–11 м/с. Температура воздуха ночью 4…+1º, днем 1…6°.

В четверг местами небольшие дожди, днем на севере до умеренных, пройдут дожди с мокрым снегом. Ветер ночью северо-западный, днем юго-восточный 5–10 м/с. Ночью –6…–1º, днем 0…5°.