На этой неделе в Перми температура воздуха может опуститься ниже 0 градусов

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По прогнозам синоптиков, на этой неделе ночью температура воздуха в Перми может опуститься ниже нуля, а утром может пойти дождь. Из-за чего на улицах города может образоваться наледь.

Глава Перми Алексей Дёмкин поставил подрядным организациям задачу не допустить образования скользкости. Все подрядчики оперативно получают метеосводки, чтобы при ухудшении погодных условий вывести технику для обработки тротуаров и проезжей части. В адрес управляющих организаций направлены телефонограммы с поручением при необходимости обеспечить подсыпку подходов к домам противогололедными смесями.

Во всех районах Перми подрядчики заранее закупили противогололедные материалы, в том числе современный реагент «Бионорд», заготовлено более 25,5 тысяч тонн противогололедных смесей. Проведено техническое обслуживание техники, которая будет работать на улицах Перми.

Контролировать работу подрядчиков будут районные администрации и сотрудники горадминистративной инспекции. Согласно требованиям новых муниципальных контрактов, подрядчики должны оперативно выводить технику на уборку улично-дорожной сети для обеспечения безопасного передвижения транспорта и пешеходов. Кроме того, требования к подрядчикам ужесточены – приемка работ осуществляется по качеству содержания, а не по набору проведенных работ, также увеличены штрафные санкции к подрядчику, если он несвоевременно и некачественно выполняет работы. Уменьшены сроки ликвидации зимней скользкости и дефектов на дорогах, чтобы обеспечить максимальную безопасность дорожного движения.

Чтобы избежать аварий на дорогах сотрудники ГИБДД рекомендуют водителям заменить летнюю резину на зимнюю.