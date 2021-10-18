В ТРЦ «Планета» с 1 ноября откроется подземная парковка

Фото: 2gis.ru

В пермском ТРЦ «Планета» с 1 ноября открывается подземная парковка. Она будет рассчитана на 501 машиноместо, 20 из которых будут предназначены для многодетных семей. А 11 – для маломобильных граждан.

Парковочный комплекс будет открываться в 10:00 утра ежедневно, а закрываться – в 03:00 ночи следующего дня. Въезд будет закрыт с 23:00.

Отметим, что в ноябре и декабре 2021 года автостоянка будет бесплатной. А с нового года стоимость парковки составит 50 рублей в час.

Напомним, ТРЦ «Планета» открылся в Перми на месте бывшего Ипподрома в апреле 2021 года.