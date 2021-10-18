Родственники девочки, из-за которой подросток мог устроить стрельбу в школе под Пермью: Конфликт в классе – не повод хвататься за оружие

В школе Октябрьского района произошла стрельба. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В доме, где живет девочка, из-за которой, могло произойти ЧП в школе поселка Сарс, дверь корреспонденту «КП» открыла ее старшая сестра. Она рассказала, что школьницу сегодня уже опрашивали следователи. Сестренка ей говорила, что есть какой-то конфликт с мальчиком, но для школы – это обычное дело, это не повод браться за ружье.

Соседи девочки говорят, что у нее хорошая семья, девочка она красивая, всегда веселая, жизнерадостная.

Напомним, в поселке Сарс Октябрьского района в Пермском крае 12-летний шестиклассник устроил стрельбу в школе, в которой он учился. Он выстрелил из карабина «Сайга», который, предположительно, взял у отца, дважды – вверх и в сторону. По некоторым данным, осколком стекла ранило одного из учеников Сарсовской школы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В школе Пермского края произошла стрельба

На школу в Октябрьском районе напал шестиклассник (Подробнее...)

Детей поставил к стенке: подробности ЧП в школе, где шестиклассник устроил стрельбу

Подросток обезврежен и задержан (Подробнее...)

Вооруженного шестиклассника, устроившего стрельбу в классе, обезвредила директор школы

ЧП произошло в Пермском крае (Подробнее...)