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Общество18 октября 2021 14:47

В Прикамье владельцев электрокаров могут освободить от уплаты транспортного налога

Глава региона предложил ввести такую льготу на совещании
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: архив "КП"

В Прикамье владельцы электрокаров могут быть освобождены от уплаты транспортного налога. С таким предложением глава региона Дмитрий Махонин выступил на совещании по налоговой политике.

Льгота может простимулировать автомобилистов перейти на экологически чистый транспорт. В случае, если закон вступит в силу, владельцу электроавтомобиля достаточно будет предоставить документы о владении электрокаром в налоговую.

Напомним, в сентябре с таким предложением выступило краевое минэкономразвития.