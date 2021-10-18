В Прикамье владельцев электрокаров могут освободить от уплаты транспортного налога

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В Прикамье владельцы электрокаров могут быть освобождены от уплаты транспортного налога. С таким предложением глава региона Дмитрий Махонин выступил на совещании по налоговой политике.

Льгота может простимулировать автомобилистов перейти на экологически чистый транспорт. В случае, если закон вступит в силу, владельцу электроавтомобиля достаточно будет предоставить документы о владении электрокаром в налоговую.

Напомним, в сентябре с таким предложением выступило краевое минэкономразвития.