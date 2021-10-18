Одноклассник подростка, устроившего стрельбу в школе под Пермью, рассказал о конфликте с девочкой

Одноклассники подростка, стрелявшего в школе, рассказали о конфликте с девочкой. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В поселке Сарс Октябрьского района, где сегодня в школе произошла стрельба, все обсуждают произошедшее. Одноклассники шестиклассника, который пришел в учебное заведение с оружием рассказали о нем и о конфликте с одноклассницей.

- Миша (Имя мальчика изменено, - Ред.) вообще дружелюбный, в классе ни с кем не ссорился, но его гнобила одноклассница, - говорит шестиклассник. - Из-за этого он на нее очень злой стал. Он говорил: "Мне надо чтобы она заболела или что-то бы с ней случилось, руку сломала либо ногу". Дней пять назад у них произошел скандал. Миша ударил ее по лицу, она начала его очень сильно гнобить и в тот день он даже не выдержал и ушел домой.

Она обзывается, дерется, когда нет учителя в классе, может матом сказать. Девочка она спортивная, высокая, у нее по физкультуре пятерки, она ходит в секцию по волейболу, хорошо играет.

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