В Перми при поддержке ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза состоялось торжественное открытие конструкторского бюро

Фото предоставлено ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

14 октября 2021 года в МАДОУ «Эврика» г. Перми при поддержке ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза состоялось торжественное открытие конструкторского бюро.

В детском саду «Эврика» развивают творческий потенциал и креативные идеи малышей. А за детские изобретения регистрируют и вручают патенты. Для этого здесь и создали конструкторское бюро. Благодаря лукойловцам у детей появилось современное оборудование, на котором можно научиться выжигать, делать деревянные заготовки на станках PLAYmake, работать на швейных машинках COOL maker, создавать изделия из глины на гончарном круге, освоить простые механизмы с помощью интерактивных панелей.

Фото предоставлено ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

Предприятия «ЛУКОЙЛа» поддерживают социальные проекты, оказывая помощь в развитии культуры, науки, образования, сохранении здоровья и пропаганде здорового образа жизни. Ежегодно в бюджете предприятия «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» закладывается немалая сумма на благотворительные цели.

Фото предоставлено ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

На открытии творческого пространства присутствовали Вера Споданейко, и.о. начальника управления дошкольного образования департамента образования г. Перми, Даниил Богомолов, заместитель генерального директора по персоналу и административным вопросам ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорсинтез» и Вера Мартынюк, помощник Генерального директора по связям с общественностью. Конструкторское бюро «Эврики» обновили силами партнера - предприятия «ЛУКОЙЛ-Пернефтеоргсинтез». Каждый год нефтепереработчики радуют воспитанников подшефного детского сада новыми творческими площадками в образовательном учреждении. А строительство здания детского сада было профинансировано в 2013 году ПАО «ЛУКОЙЛ» и безвозмездно передано в муниципальную собственность. За эти годы в «Эврике» создали студию мастер-класса, интерактивный холл и лего-холл.

- Компания «ЛУКОЙЛ» активно занимается социальным инвестированием. Это поддержка территорий, это развитие социальной инфраструктуры, это вклад в будущее города и региона. ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез вложил более 10 миллионов рублей в развитие творчества детей, в материальную базу, ремонт детского сада, его поддержание, закупку этого прекрасного оборудования, для того, чтобы наши дети развивались, - отметил на открытии конструкторского бюро Даниил Богомолов, заместитель генерального директора по персоналу и административным вопросам ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».