В Прикамье заработал единый контакт-центр по мерам социальной поддержки граждан

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В государственной инспекции труда в Прикамье организован единый контакт-центр взаимодействия с гражданами. В нем можно получить информацию по всем вопросам, связанным с мерами социальной поддержки, сообщает краевой Роструд.

Для этого необходимо позвонить по телефону или отправить запрос в чат. В ближайшее время планируется автоматизировать 30% обращений граждан. Единый контакт-центр запущен в десяти пилотных регионах, в дальнейшем планируется масштабирование на всю страну.

Сейчас обратиться в «Контакт-центр» возможно по телефону 8 (800)-600-00-00. Время работы «Контакт-центра» с понедельника по четверг: 8:30-17:30, в пятницу: 8:30-16:30, перерыв 13:00-14:00.