Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия18 октября 2021 12:22

Пермяк уговорил 58 человек взять кредиты на 9 миллионов рублей

Они покупали дорогие телефоны и отдавали их мошеннику
Анна Маркова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Суд отправил предприимчивого пермяка в колонию общего режима на 5 лет.

Суд отправил предприимчивого пермяка в колонию общего режима на 5 лет.

Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В Перми суд рассмотрел уголовное дело, по которому 25-летнего молодого человека обвиняли в серии мошенничеств. Он подыскивал людей и предлагал им заработать. За вознаграждение пермяки оформляли на свое имя кредит на покупку дорогих телефонов, предоставляли ложные данные о месте работы и зарплате.

Товар они передавали молодому человеку, который обещал, что будет сам платить по счетам за кредит. Сначала он действительно переводил на банковские карты заемщиков деньги для оплаты кредита, а потом постепенно переставал это делать.

- Жертвами мошенника стали 58 человек, ущерб от его деятельности превысил 9 миллионов рублей, - рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.

Суд отправил предприимчивого пермяка в колонию общего режима на 5 лет.