Пермяк уговорил 58 человек взять кредиты на 9 миллионов рублей

Суд отправил предприимчивого пермяка в колонию общего режима на 5 лет. Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В Перми суд рассмотрел уголовное дело, по которому 25-летнего молодого человека обвиняли в серии мошенничеств. Он подыскивал людей и предлагал им заработать. За вознаграждение пермяки оформляли на свое имя кредит на покупку дорогих телефонов, предоставляли ложные данные о месте работы и зарплате.

Товар они передавали молодому человеку, который обещал, что будет сам платить по счетам за кредит. Сначала он действительно переводил на банковские карты заемщиков деньги для оплаты кредита, а потом постепенно переставал это делать.

- Жертвами мошенника стали 58 человек, ущерб от его деятельности превысил 9 миллионов рублей, - рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.

Суд отправил предприимчивого пермяка в колонию общего режима на 5 лет.