В Прикамье первую прививку от COVID-19 поставило более 800 тысяч жителей

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В Пермском крае первым компонентом вакцины от коронавируса привились более 818,4 тыс. жителей региона. Из них 653,8 тыс. полностью завершили курс иммунизации – им введены первый и второй компоненты вакцины, рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Только за прошлую неделю первую прививку получили 25,1 тыс. человек. А еще 8,2 тыс. закончили курс иммунизации от новой коронавирусной инфекции.

Всего за период иммунизации на территорию Пермского края поступило 1 158 319 комплектов вакцины. Из них 935 193 – «Спутник V» («Гам-Ковид-Вак»), 157 956 – «Спутник Лайт», 54 200 – «ЭпиВакКорона», 10 970 – «КовиВак».