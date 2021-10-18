После стрельбы в школе под Пермью возбуждено два уголовных дела

После стрельбы в школе Сарса пострадал один ребенок. Фото: Вероника РАНГУЛОВА

Следственный комитет по Пермскому краю проводит проверку после стрельбы в школе поселка Сарс, а также следователи возбудили уголовные дела по статьям «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

СКР по Пермскому краю сообщает, что 12-летний школьник принес с собой в в школу огнестрельное оружие, из которого в присутствии нескольких подростков произвел два выстрела в стену и стеклопластиковую дверь. Осколками от разбитого стекла причинены резаные раны 11-летнему школьнику.

- В настоящее время следствием устанавливаются мотивы действий несовершеннолетнего правонарушителя, а также обстоятельства, при которых подросток получил доступ к оружию, - говорится в официальном сообщении СКР. - Будут исследованы условия хранения оружия, дана оценка своевременности и качеству его проверки соответствующими контролирующими органами. Исследуются вопросы качества охраны образовательного учреждения, будет дана оценка действиям (бездействию) ответственных должностных лиц, допустивших факт перемещения вооруженного школьника по территории учебного заведения.

Кроме этого, по факту противоправных действий 12-летнего подростка проводится доследственная проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п.п. «в, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

По уголовным делам проводятся осмотры места происшествия, допрашиваются свидетели, изымается интересующая следствие документация, назначаются судебные экспертизы.

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