В Прикамье сотрудники ГИБДД помогли потерявшейся в лесу автоледи

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю

В Пермском крае в лесу потерялась автоледи. Подробности произошедшего «КП-Пермь» рассказали в краевом ГУ МВД.

Так, в полицию Куеды поздно вечером поступило сообщение о том, что программа, установленная на автомобиле «Киа» передает сигналы «SOS». Владелицей иномарки является 31-летняя пермячка. Проверить сообщение поручили наряду ДПС в составе лейтенантов полиции Ильназа Арманшина и Фирдуса Миннуллина.

Полицейские поехали к тому месту, где могла находиться попавшая в беду девушку. Им пришлось преодолеть более 100 километров, а затем пешком двигаться по непроходимой чаще, корректируя свой маршрут по рации – сотовой связи в лесной глуши не было.

Глубокой ночью инспекторы обнаружили «Киа». Владелица сидела в салоне и плакала, но когда увидела полицейских, продолжила рыдать. Теперь - от счастья, что спасена.

Женщина рассказала, что живет в Перми и ездила в гости в Нефтекамск. Возвращаясь домой, автоледи доверилась навигатору и решила сократить путь, проехав по полям. В итоге она потерялась в лесу без связи и подала сигнал «SOS» в надежде, что ее услышат.

Путешественницу полицейские сопроводили до отдела полиции. Там ее встретил муж и увез домой.