В связи со стрельбой в школе Сарса открылась линия психологической помощи

Фото: yandex.ru

В связи с утренней стрельбой в поселке Сарс открыта линия психологической помощи для родителей и детей. Об этом сообщили в краевом минтербезе.

За оказанием психологической поддержки можно обратиться по телефонам:

– Краевой психологический центр: 8 (800)100-83-05;

– Краевая клиническая психиатрическая больница: 8 (800) 200-89-11;

– Главное управление МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02;

– Краевой Центр психолого-педагогического и медико-социального сопровождения: 8 (342) 212-89-70; 89504460516.

Кроме того, в краевом фонде соцподдержки населения открыта горячая линия. Номера скорой социальной помощи: – для стационарного телефона – 129;

– для мобильного телефона – 8 (800) 100-83-05.

Напомним, в Октябрьском районе Прикамья в поселке Сарс утром 18 октября произошла стрельба. По информации местных жителей, в школу с оружием пришел подросток. Он несколько раз выстрелил в здании школы.

Подробную информацию о стрельбе в школе под Пермью читайте в нашей онлайн-трансляции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Принес оружие, чтобы разобраться с девочкой»: Что известно о подростке, который устроил стрельбу в школе в Пермском крае

Шестиклассник учится в кадетском классе (Подробнее...)