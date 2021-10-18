В связи со стрельбой в школе Сарса открылась линия психологической помощи

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В связи с утренней стрельбой в поселке Сарс открыта линия психологической помощи для родителей и детей. Об этом сообщили в краевом минтербезе.
За оказанием психологической поддержки можно обратиться по телефонам:
– Краевой психологический центр: 8 (800)100-83-05;
– Краевая клиническая психиатрическая больница: 8 (800) 200-89-11;
– Главное управление МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02;
– Краевой Центр психолого-педагогического и медико-социального сопровождения: 8 (342) 212-89-70; 89504460516.
Кроме того, в краевом фонде соцподдержки населения открыта горячая линия. Номера скорой социальной помощи: – для стационарного телефона – 129;
– для мобильного телефона – 8 (800) 100-83-05.
Напомним, в Октябрьском районе Прикамья в поселке Сарс утром 18 октября произошла стрельба. По информации местных жителей, в школу с оружием пришел подросток. Он несколько раз выстрелил в здании школы.
Подробную информацию о стрельбе в школе под Пермью читайте в нашей онлайн-трансляции.
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