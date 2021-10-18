Спецкомиссия проверит охранное предприятие школы в Пермском крае, где произошла стрельба

Охранное предприятие, которое обслуживало школу в поселке Сарс ждут проверки. Фото: Вероника РАНГУЛОВА

Охранное предприятие, которое обслуживало школу в поселке Сарс ждут проверки. Об этом сообщили в Министерстве территориальной безопасности региона.

Также губернатор Прикамья Дмитрий Махонин распорядился отправить в Сарс представителей министерства образования, в том числе курирующие допобразование и работу с психологами.

Напомним, в Октябрьском районе в поселке Сарс утром 18 октября произошла стрельба. По информации местных жителей, в школу с оружием пришел подросток. Он несколько раз выстрелил в здании школы.

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