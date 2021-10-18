В школе Прикамья, где произошла стрельба, пострадал один ребенок

Школа в поселке Сарс, где произошла стрельба. Фото: Вероника РАНГУЛОВА

В Пермском крае в школе поселка Сарс, во время нападения подростка с оружием пострадал один ребенок, об этом сообщает региональный Минтербез.

- По уточненным данным Минздрава Пермского края, после инцидента в школе п. Сарс, в Октябрьскую ЦРБ поступил ребенок в удовлетворительном состоянии, с небольшими ссадинами, - сообщает ведомство. - Необходимая помощь ему была оказана, он уже отпущен домой.

Напомним, около 8 утра 18 октября в поселке Сарс Пермского края произошло ЧП, шестиклассник пришел с оружием в школу и открыл стрельбу. Подростка обезвредили, к счастью, никто не пострадал.

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