Появилось видео с места, где подросток устроил стрельбу в Пермском крае

Территория воле школы в Сарсе.

В поселке Сарс утром 18 октября шестиклассник пришел в школу с охотничьим карабином. Он пробрался в здание школы, зашел в свой класс, где уже собрались одноклассники, приказал им встать у стены и выстрелил в потолок, а котом в дверь.

К счастью, ребенка удалось обезвредить, по информации Министерства территориальной безопасности, это сделал директор. Мальчика задержали полицейские, сейчас они с ним разговаривают и выясняют мотивы поступка.

По предварительны данным, никто не пострадал.

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