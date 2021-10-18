Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия18 октября 2021 8:02

Появилось видео с места, где подросток устроил стрельбу в Пермском крае

Рядом со школой в поселке Сарс дежурят несколько "скорых" и полиция
Анна Маркова
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Территория воле школы в Сарсе.

Территория воле школы в Сарсе.

В поселке Сарс утром 18 октября шестиклассник пришел в школу с охотничьим карабином. Он пробрался в здание школы, зашел в свой класс, где уже собрались одноклассники, приказал им встать у стены и выстрелил в потолок, а котом в дверь.

К счастью, ребенка удалось обезвредить, по информации Министерства территориальной безопасности, это сделал директор. Мальчика задержали полицейские, сейчас они с ним разговаривают и выясняют мотивы поступка.

По предварительны данным, никто не пострадал.

Видео с места, где школьник устроил стрельбу в Пермском крае.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В школе Пермского края произошла стрельба

На школу в Октябрьском районе напал шестиклассник (Подробнее...)