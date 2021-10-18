Шестиклассника, устроившего стрельбу в Пермском крае, обезвредил директор школы

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В поселке Сарс Октябрьского района произошло чрезвычайное происшествие в учебном заведении. В местную школу зашел шестиклассник с оружием в руках, забежал в свой класс, поставил детей к стене и с криком: «Всем стоять!» произвел два выстрела.

- Сегодня около 8.00 в отдел полиции Октябрьского городского округа Пермского края поступило сообщение о том, что в школе поселка Сарс несовершеннолетний произвел 2 выстрела из оружия в стену и потолок, - сообщили в Минтербез Пермского края. - Ученик был обезврежен директором школы. В результате происшествия никто не пострадал. Подросток задержан. Им оказался ученик 6 класса этой школы. Устанавливаются мотивы его поступка и источник приобретения оружия.

Все ученики школы отпущены по домам, занятия отменены. Шестиклассник, устроивший стрельбу, находится в школе, где дает показания полиции в присутствии соцпедагога.