В Пермском крае пропал мужчина с гончей собакой

Александр Шаламов пропал 18 октября.

В Пермском крае пропал 32-летний Александр Шаламов из поселка Коэпты, Чердынского района. Об этом сообщает поисковый отряд «Регион 59». Известно, что 17 октября он ушел в лес с собакой. С тех пор о нем ничего неизвестно.

Приметы Александра: мужчина был в камуфляжном костюме, красной шапке, с собой был рюкзак, собака гончей породы откликается на кличку Айда.

Если у вас есть информацию об Александре, сообщите по телефонам:

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