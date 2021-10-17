В Прикамье санврачи и полиция выписали 860 штрафов за нарушение режима самоизоляции

Фото: управление Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Как известно, в краевом оперштабе по борьбе с коронавирусом сообщили о возможном введении режима самоизоляции для пожилых лиц, не прошедших вакцинацию от коронавируса. Главный санитарный врач по Пермскому краю уже включил в категорию лиц, подлежащих обязательной вакцинации, жителей старше 60 лет.

В управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю сообщили о том, что сейчас проводятся рейды совместно с полицией, в ходе которых выявляют и штрафуют пока только тех, кто имел контакты с лицами, получившими положительные тесты на COVID-19, но нарушает режим самоизоляции.

- Лица, контактировавшие с больным COVID-19, должны соблюдать самоизоляцию в течение не менее двух недель или до выздоровления в случае развития заболевания, - сообщили в санитарном ведомстве. - При проведении эпидемиологических расследований ежедневно выявляется от 1200 до 3000 лиц, контактировавших с больным COVID-19. Информация об этих лицах в рамках межведомственного взаимодействия передается в ГУ МВД России по Пермскому краю для организации контроля соблюдения требований об изоляции по месту проживания.

В Роспотребнадзоре рассказали, как могут выявляться нарушения – проверяющие приходят к человеку по адресу самоизоляции, фиксируют, что его нет дома, составляют протокол, передают в суд и нарушителя штрафуют.

- По результатам таких проверок должностными лицами ГУ МВД России по Пермскому краю и Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю возбуждено более 860 дел об административном правонарушении, - сообщили в ведомстве. - Административное наказание для граждан составляет от 15 до 40 тысяч рублей.