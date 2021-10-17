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Происшествия17 октября 2021 18:12

В Перми поезд насмерть сбил человека

Он шел по железнодорожным путям
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН
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Железная дорога - место повышенной опасности. Фото: архив "КП".

Железная дорога - место повышенной опасности. Фото: архив "КП".

В субботу утром, 16 октября, смертельное ЧП произошло на железнодорожных путях в районе улицы Василия Васильева, 1 – напротив здания ООО «Гипсополимер».

Как сообщили спасатели, пострадавший 40-летний пермяк скончался до прибытия «скорой помощи».

Ранее мы писали, что в Перми в тот же день вечером произошло смертельное ДТП на улице Самаркандской, где автомобиль «Лексус» на полном ходу врезался в стоявший на обочине самосвал. Водитель иномарки скончался по пути в реанимацию, пассажир легкового автомобиля госпитализирован. Шофер грузовика не пострадал.