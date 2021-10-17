В Прикамье новые случаи коронавируса выявили у жителей 23 муниципалитетов

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На сайте губернатора и правительства Пермского края обнародовали результаты исследований Роспотребнадзора за прошедшие сутки.

Как мы уже писали, в Прикамье зафиксировали 594 случая заражения коронавирусной инфекцией. Новые заболевшие обнаружены в 23 территориях региона.

Больше всего жителей с COVID-19 выявили в Перми – 370. На втором месте по заболеваемости Пермский район, в котором обнаружено 66 инфицированных. На третьем месте – Соликамский округ, где зафиксировано 38 жителей с коронавирусом.

В Кунгуре коронавирусная инфекция диагностирована у 24 прикамцев, в Красновишерском округе – у 23, еще у 20 – в Березниках.

В Суксунском округе COVID-19 выявлен у 12 жителей, в Ильинском округе – у 10. В Звездном зафиксировано 8 случаев заражения коронавирусом, в Кунгурском районе – 6, еще 3 – в Березовском округе. В Краснокамском и Горнозаводском округах выявлено по 2 заболевших.

По одному инфицированному выявлено в 10 территориях Пермского края. Это Большесосновский район, Гремячинский, Добрянский, Куединский, Нытвенский, Лысьвенский, Октябрьский, Косинский, Чайковский и Карагайский округа.

По сообщению краевого оперштаба по противодействию корронавирусной инфекции, сейчас прорабатывается вопрос о введении локдауна в ряде территорий края. Дополнительные ограничения коснутся территорий с низкими показателями по вакцинации от коронавируса, особенно жителей старшего возраста, при этом наблюдается высокая динамика по заболевшим.