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Происшествия17 октября 2021 15:48

В Перми в травмпункте двое пациентов устроили драку со стрельбой

Одного из них с ранением положили в больницу
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Травмпункт на улице Липатова в Закамске. Фото: Яндекс.

Травмпункт на улице Липатова в Закамске. Фото: Яндекс.

В очереди к травматологу в травмпункте на улице Липатова в Закамске поссорились два пациента. Когда словесная перепалка им надоела, они вышли на улицу и начали драться.

Один из пациентов достал травматический пистолет и предупредил другого, что если тот не прекратит на него набрасываться, то он выстрелит. Драчун не прекратил, и он произвел выстрел в его сторону.

- Пострадавший получил ранение плеча, его госпитализировали в больницу, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю. - Сейчас его жизни ничего не угрожает. Напавший первым мужчина был пьян. Во время инцидента больше никто не пострадал. В настоящее время полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.