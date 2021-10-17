В Перми со строящейся многоэтажки «Атриум-парка» упал 25-летний рабочий

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В субботу, 16 октября, на стройке пермского жилого комплекса «Атриум-парк» на улице Монастырской, 181 произошло смертельное ЧП – с высоты 9 этажа упал и разбился насмерть 25-летний рабочий.

Как сообщили спасатели, он скончался до прибытия бригады «скорой помощи».

Это не единственный несчастный случай на производстве, который произошел в субботу. Мы уже писали, что в трюме баржи грузчика засыпало зерном, которое выгружали для Пермского мукомольного завода. Работавшие вместе с ним люди смогли до приезда спасателей вытащить из-под завала своего товарища, но подоспевшие медики «Скорой помощи» уже бессильны были что-либо сделать.