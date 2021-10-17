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Общество17 октября 2021 14:04

Жителей Прикамья старше 60 лет включили в список обязательной вакцинации от COVID-19

Для пожилых людей без прививки могут ввести самоизоляцию
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН
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Фото: Артем КИЛЬКИН

Постановление о расширении списка профессиональных групп, которые должны пройти обязательную вакцинацию от коронавируса, подписал Главный санитарный врач по Пермскому краю Виталий Костарев.

Ранее Роспотребнадзор обязал обеспечить до 1 декабря вакцинацию от COVID-19 не менее 80 процентов работников групп риска.

Но на этот раз в список внесли и всех лиц старше 60 лет.

Также на последнем заседании краевого штаба предупредили, что в ближайшее время могут вернуть режим самоизоляции для жителей Прикамья старше 65 лет, не имеющих прививки от коронавируса, а также объявить локдаун в муниципалитетах, где больше всего случаев положительных тестов на COVID-19.