В Перми отменили аукцион на покупку новых трамваем

В Перми объявят новый аукцион на покупку 10 новых трамваев. Как объяснили в департаменте транспорта, это связано с изменением условий федерального финансирования.

- Объявленная ранее закупка на приобретение новых трамваев была отменена. Аукцион в ближайшее время будет повторно размещен на сайте госзакупок. Закупка напрямую из городского и краевого бюджетов, без привлечения федеральной субсидии, позволит исключить привлечение лизинговых компаний, которое является обязательным условием субсидирования. Это позволит более рационально расходовать бюджетные средства и снизить итоговую стоимость контракта, - сообщили в пресс-службе мэрии.

При этом власти подчеркнули, что количество закупаемой техники остается неизменным. В Пермь планируется поставить 10 новых односекционных вагонов. Они будут оснащены навигатором, информационными табло, системой учета пассажиропотока и кондиционерами. Вагоны будут полностью низкопольными и подходить для перевозки маломобильных категорий пассажиров. Общая вместимость - не менее 110 пассажиров. В салоне - интерактивное управление, наружная система видеоконтроля зон посадки-высадки пассажиров и мониторинга дорожной ситуации.