Под Березниками столкнулись «Лексус», «Нива» и «Рено»

Фото: ЧП Березники/ВКонтакте
Вечером в пятницу, 15 октября, в Пермском крае произошла серьезная авария с тремя автомобилями. Как сообщает очевидец, ДТП произошло около 17:00 недалеко от исправительной колонии № 38 в Березниках.
- Мы проезжали мимо и сам момент аварии не видели,- рассказал "КП" очевидец произошедшего. Судя по всему, столкнулись три машины - «Лексус», «Нива» и «Рено», - В «Ниве» водитель в тяжелом состоянии. Когда мы уезжали, на место происшествия уже мчались две машины ГАИ, пожарные и автомобиль реанимации.
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