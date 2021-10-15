Под Березниками столкнулись «Лексус», «Нива» и «Рено»

Фото: ЧП Березники/ВКонтакте

Вечером в пятницу, 15 октября, в Пермском крае произошла серьезная авария с тремя автомобилями. Как сообщает очевидец, ДТП произошло около 17:00 недалеко от исправительной колонии № 38 в Березниках.

- Мы проезжали мимо и сам момент аварии не видели,- рассказал "КП" очевидец произошедшего. Судя по всему, столкнулись три машины - «Лексус», «Нива» и «Рено», - В «Ниве» водитель в тяжелом состоянии. Когда мы уезжали, на место происшествия уже мчались две машины ГАИ, пожарные и автомобиль реанимации.

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