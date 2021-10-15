Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество15 октября 2021 14:26

Имущество бывшего руководителя «Стратегии» продали за 10,8 миллионов рублей

Средства, вырученные от продажи, направлены судебным приставам
Григорий СЕРЕДКИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Петр Пьянков.

Петр Пьянков.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Управление росимущества в Пермском крае продало девять нежилых помещений на сумму 10,8 млн рублей. Это имущество было арестовано у бывшего руководителя НПФ «Стратегия» Петра Пьянкова.

Имущество находится в Перми, Березниках, Краснокамске, Кунгуре, Соликамске, Чайковском, Чернушке и Чусовом. Средства, вырученные от продажи, направлены судебным приставам.

Напомним, Петра Пьянкова приговорили к четырем годам колонии и штрафу в размере 2 млн руб. за присвоение средств НПФ и легализацию преступно добытого имущества. С сентября по октябрь 2015 года Пьянков присвоил резервы на сумму 220 млн рублей.