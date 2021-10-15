В Перми разыскивают женщину, которая скрывает 7-летнюю дочку

В Перми полиция и судебные приставы разыскивают 57-летнюю Лысиченкову Ольгу и ее 7-летнюю дочь.

В Перми полиция и судебные приставы разыскивают 57-летнюю Лысиченкову Ольгу и ее 7-летнюю дочь Кондратьеву Екатерину. Информация об этом появилась в группе в социальной сети ВКонтакте «Поискового отряда имени Ирины Бухановой». В ориентировке сообщается, что мать увезла девочку в неизвестном направлении и скрывается от исполнения приговора суда.

В ФССП России по Пермскому краю сообщили, что у них в производстве есть решение суда, по которому мать должна давать отцу общаться с ребенком, но скрывает его.