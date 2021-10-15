В Губахе из горящего дома эвакуировались 40 человек

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

14 октября в Губахе загорелся пятиэтажный дом по улице Кирова. Как рассказали в краевом МЧС, пожар произошел в кладовых помещениях четвертого и пятого этажей.

Благодаря тому, что один из жильцов оперативно вызвал пожарных, трагедии не произошло. 20 человек эвакуировались самостоятельно до прибытия спасателей.

Спасено пожарными 20 человек, в их числе 8 детей. 18 человек пожарные спасли, используя спасательные устройства. Людей вывели на свежий воздух по лестничному маршу. А двух человек спасли при помощи автолестницы.

Огнем повреждены кладовые помещения, закопчены стены и потолок , сгорело имущество, которое хранилось в кладовых. Общая площадь пожара составила 16 квадратных метров.

Участие в ликвидации принимали пять единиц техники и 22 человека личного состава. Причины возгорания устанавливаются.