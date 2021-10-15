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Общество15 октября 2021 12:55

Прикамским медикам будут доплачивать по 200 рублей за каждого вакцинированного

Постановление краевого правительства действует до 31 декабря
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: permkrai.ru

Фото: permkrai.ru

Медикам Пермского края будут доплачивать по 200 рублей за каждого вакцинированного пациента. Документ опубликован на официальном сайте краевого правительства.

Так, за каждого полностью вакцинированного от коронавируса жителя края медикам организаций, подведомственных краевому Минздраву, будут доплачивать по 200 рублей.

Выплаты будут получать врачи, которые осматривают пациента перед вакцинацией. А также те медработники, которые непосредственно вводят вакцину. И медработники, вносящие сведения о вакцинированных в информационный ресурс.

Стимулирующие выплаты устанавливаются «за случай вакцинации, законченный в период с 27 августа 2021 года до 31 декабря 2021 года включительно».