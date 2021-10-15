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Общество15 октября 2021 12:40

В Перми сотрудники ГИБДД помогли добраться до больницы мужчине, которому стало плохо

Он обратился к ним прямо во время движения на дороге
Анна Маркова
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Капитан полиции Сергей Оглезнев и старший лейтенант полиции Денис Кудымов.

Капитан полиции Сергей Оглезнев и старший лейтенант полиции Денис Кудымов.

В Перми 13 октября сотрудники полка ГИБДД капитан полиции Сергей Оглезнев и старший лейтенант полиции Денис Кудымов помогли мужчине, которому стало плохо. В ГИБДД по городу Перми рассказали подробности.

Во время движения по шоссе Космонавтов с патрульным автомобилем поравнялся автомобиль «Тойота», пассажир которого сказал, что ему очень плохо и попросил о помощи в сопровождении до 9 МСЧ. Полицейские включили проблесковые маячки и попросили водителя, не разрывая дистанции, следовать за ними.

Как выяснилось позже у мужчины случился приступ острого аппендицита и ему вовремя оказали помощь. Мужчина не успел спросить имен сотрудников и поблагодарил их через социальные сети.