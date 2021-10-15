В Перми девушка-участковый задержала подозреваемого в грабеже и кражах

Кроме грабежа молодой человек подозревается в других кражах.

В Дзержинском районе участковый-уполномоченный Анастасия Зотина вычислила подозреваемого в грабеже и кражах, а потом задержала его. Молодой человек обокрал продуктовый магазин, забрал деньги из кассы и убежал.

Анастасия Зотина просмотрела записи с камер видеонаблюдения и опознала по ним молодого человека, который состоит на профилактическом учете. После этого она задержала злоумышленника и доставила в отдел полиции.

Кроме грабежа молодой человек подозревается в других кражах. По словам налетчика, на преступления его толкнула наркотическая зависимость.

- Возбуждены уголовные дела, подозреваемый отбывает административный арест в спецприемнике за употребление запрещённых веществ, - сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. - Ведется дознание.