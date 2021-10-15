Пермский аварийный дом на Уральской расселят до конца 2021 года

Фото: 2gis.ru

В Перми аварийный дом по адресу по улице Уральской, 110 расселят до конца 2021 года. Об этом сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Глава региона посетил здание во время рабочего выезда.

«Вопреки предположениям здание не является объектом культурного наследия, но визуально очень ценно для сохранения архитектурного ландшафта этого микрорайона. Поэтому необходимо максимально бережно его воссоздать», - заключил губернатор.

Дом снесут и в том же виде будет построят заново. В новом здании появится школа. Это решит вопрос с нехваткой мест в образовательных учреждениях Мотовилихи.

Напомним, дом был построен в 1924 году по проекту швейцарского архитектора Ханнеса Мейера.