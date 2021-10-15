Общественники Перми проиграли суд по месту строительства третьего камского моста

Предоставлено министерством транспорта Пермского края

Пермские общественники Денис Галицкий и Александр Синявский проиграли краевому правительству суд по месту строительства третьего моста через Каму. По мнению истцов, власти выбрали место для будущего моста без публичных слушаний.

Рассматривал заявление пермский краевой суд. По данным на сайте суда, 14 октября суд отказался удовлетворить требования активистов.

В то же время сторона правительства региона в суде заявила, что место строительства третьего моста еще окончательно не определено.

«В госзакупке на проектно-изыскательские работы по третьему мосту требуется разработать три варианта: Крисанова, площадь Гайдара и еще один...», - написал на своей странице в Facebook Денис Галицкий.

Напомним, в августе общественники подали в суд иск к краевым властям, посчитав, что место строительства третьего моста (в продолжении улицы Крисанова) было выбрано без публичных слушаний.