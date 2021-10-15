В Перми остановочный комплекс упал на автобус

Остановка упала на автобус на улице Карпинского.

В Перми 14 октября на автобус № 47 упал остановочный комплекс. Происшествие случилось на улице Карпинского, на остановке «Авиагородок» около 20.30. К счастью, пассажиры не пострадали, но автобус был сильно поврежден. По словам источника «КП», случай произошел из-за того, что остановка не была закреплена.

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