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Происшествия15 октября 2021 10:48

В Перми остановочный комплекс упал на автобус

Происшествие случилось на улице Карпинского
Анна Маркова
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Остановка упала на автобус на улице Карпинского.

Остановка упала на автобус на улице Карпинского.

В Перми 14 октября на автобус № 47 упал остановочный комплекс. Происшествие случилось на улице Карпинского, на остановке «Авиагородок» около 20.30. К счастью, пассажиры не пострадали, но автобус был сильно поврежден. По словам источника «КП», случай произошел из-за того, что остановка не была закреплена.

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