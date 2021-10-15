2 тысячи пермских первокурсников претендуют на получение губернаторской стипендии

Пермские вузы настолько востребованы, что в них поступили выпускники из 41 региона России. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В сентябре завершилось зачисление в вузы и в Пермском крае подвели итоги приемной кампании.

- На первый курс всех уровней и форм обучения поступило более 12 тысяч ребят, из них более 8,2 тысяч – на бюджет, - отметили в Министерстве образования и науки Пермского края. - Почти две тысячи первокурсников написали ЕГЭ на 225 баллов и выше, что позволит им претендовать на получение губернаторской стипендии.

Пермские вузы настолько востребованы, что в них поступили выпускники из 41 региона России. Это ребята из Удмуртии, Свердловской, Челябинской и Кировской областей, Республики Коми, Татарстана, Башкортостана, Ханты-Мансийского автономного округа, Алтайского края и других.

- Одной из ключевых задач регионального Правительства является поддержка и развитие высшего образования, для нас важно, чтобы в наши вузы поступали и пермские школьники, и ребята из других регионов, - отметил глава Пермского края Дмитрий Махонин. - Необходимо увеличивать количество бюджетных мест на востребованные специальности. Для ребят это дополнительная возможность получить в крае желаемую профессию. Мы делаем все, чтобы Прикамье было комфортным и удобным для обучения и проживания молодых людей, чтобы они понимали, что это их территория успеха.

В этом году чтобы абитуриенты из других регионов могли подать заявление в электронной форме, на портале Госуслуг был запущен сервис «Поступление в вуз онлайн».

Еще одним нововведением приемной кампании этого года стало зачисление абитуриентов на бюджетные места очной формы обучения в «одну» волну. При этом их общее количество (на бакалавриат и специалитет) было увеличено на 550 по сравнению с прошлым годом.

- Ежегодно мы формируем предложения по увеличению бюджетных мест в Минобрнауки России, – отметила министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина. - В первую очередь учитываются потребности регионального рынка труда в подготовке специалистов по приоритетным направлениям. Например, IT-специальности – 1150 мест, педагогические специальности – более 620 бюджетных мест, медицина – 495 мест, на технические специальности открыто более 850 мест.