Станции «скорой помощи» Пермского края получили ключи от 23 новых автомобилей

Новенькие «скорые» поедут помогать жителям Соликамска, Чусового, Чайковского, Нытвы, Осы, Оханска, Очера, Сивы и других городов и поселков.

14 октября сотрудники станций скорой медицинской помощи Пермского края из 12 муниципалитетов получили ключи от 23 новых автомобилей ГАЗ. Спецтехнику приобрели за счет средств субсидии из федерального бюджета и Пермский край получил их одним из первых среди регионов России.

- Эти 23 «Газели» и «Соболи» – это лишь часть поставки, семь автомобилей еще находятся в пути, - отметил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. - Стало доброй традицией вручение новых машин учреждениям здравоохранения. Мы понимаем, что этого недостаточно, и выделили из краевого бюджета средства еще на 30 единиц техники. За этот и 2022 год мы планируем обновить автопарк станций скорой медицинской помощи на 25%. Поставки нового транспорта – это повышение качества оказания медицинской помощи, а значит, сохранение жизни и здоровья наших жителей. Спасибо врачам за тяжелый труд в сложных условиях. Это имеет особое значение сейчас, во время очередного всплеска заболеваемости новой коронавирусной инфекцией

Новые автомобили будут использоваться не только для выездов бригад скорой помощи к пациентам, но и для перевозки в медучреждения людей, которым необходимо лечение в условиях стационаров и для доставки медиков к жителям в труднодоступных территориях.

- Новые кареты «скорой помощи» обладают повышенной проходимостью и смогут проехать везде, где есть дороги, - отметил главврач станции скорой помощи города Березники Михаил Николов. - Автомобили полностью укомплектованы всем необходимым оборудованием и сейчас у нашей станции расширился перечень территорий обслуживания, и обе эти машины мы будем использовать для выездов к пациентам в Кизеле.

- Они будут удобны в использовании, я работаю на «скорой» шестой год, и успел застать время, когда бригады ездили на УАЗах, – пояснил водитель скорой помощи из Кунгура Сергей Степанов. - Транспортные средства, которые нам передали, комфортабельные: в них установлены кондиционеры, специальные системы освещения, высокий и просторный салон, хорошие, мягкие сидения и для водителя, и для пассажиров.

Новенькие «скорые» поедут помогать жителям Соликамска, Чусового, Чайковского, Нытвы, Осы, Оханска, Очера, Сивы и других.

- За два последних года в службы скорой помощи муниципалитетов края уже было передано 70 автомобилей, - отметили в администрации губернатора Пермского края. - Также в этом году медучреждениям Прикамья было передано 140 транспортных средств в рамках программы модернизации первичного звена: до конца 2025 года планируется закупить еще 200 автомобилей.