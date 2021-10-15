В Пермском крае сотрудник РЖД украл почти 300 тысяч рублей

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В Прикамье осудили сотрудника РЖД, который украл 277 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Как рассказали в ведомстве, с ноября 2018 года по апрель 2019 год обвиняемый занимал должность в филиале Чусовской дистанции инфраструктуры Пермского края. От имени «РЖД» мужчина заключал фиктивные договоры подряда на выполнение работ на железной дороге зимой по ликвидации снежных заносов. А после составлял акты о якобы выполненных работах. Деньги перечислялись на счета подконтрольных ему лиц, а после обналичивались.

Суд приговорил его к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. А также взыскал с него сумму причиненного ущерба.