В выходные в Пермском крае пойдут дожди и станет прохладнее

В субботу, возможны дожди и станет прохладнее. Фото: Анна Маркова

В Пермском крае четверг стал самым теплым днем в этом месяце, об этом рассказали синоптики. Столбики термометров поднялись до + 16 градусов.

Сегодня, 15 октября, сухая золотая осень еще порадует жителей региона, но уже в субботу, возможны дожди и станет прохладнее. По информации Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу без осадков. Ветер южный, юго-восточный ночью 5–10 м/с, днем 7–12 м/с. Температура воздуха ночью 0…5º, днем 10…15°.

В субботу днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный 4–9 м/с. Температура воздуха ночью 3…8º, днем 6…11°.

17 октября облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ветер западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью –1…+4º, днем 5…10°.