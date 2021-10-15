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Происшествия15 октября 2021 6:46

В Пермском крае в ДТП погибли два человека

Авария произошла в Карагайском районе
Анна Маркова
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В Пермском крае в ДТП погибли двое молодых мужчин.

В Пермском крае в ДТП погибли двое молодых мужчин.

В Карагайском районе 14 октября произошло серьезное ДТП, в нем погибли два человека. На выезде из села Карагай автомобиль «Рено», поворачивая на заправку, не пропустил движущийся по встречной полосе мотоцикл.

Произошел сильнейший удар в пассажирскую дверь автомобиля. После столкновения мотоцикл вспыхнул. По словам очевидцев ДТП, им управлял 31-летний местный житель, молодой мужчина погиб. В «Рено» погиб 32-летний пассажир, житель Екатеринбурга.

В ГИБДД проводят проверку по факту автоаварии.

ДТП в Карагайском районе.