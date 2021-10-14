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Спорт14 октября 2021 15:27

Ближайшую игру «Амкара» вновь смогут посетить не более 250 болельщиков

Билеты на матч «Амкар-Пермь» - «Носта» - в продаже
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: ФК "Амкар-Пермь"

Фото: ФК "Амкар-Пермь"

Ближайшую домашнюю игру ФК «Амкар-Пермь» против новотроицкой «Носты» вновь смогут посетить порядка 200-250 человек. Об этом сообщили в пресс-службе клуба. На прошлом матче против «Урала-2» болельщикам позволили заполнить всю западную трибуну стадиона «Звезда».

Чтобы пройти на стадион, взрослому фанату нужно иметь билет и один из трех документов:

1. Сертификат вакцинации (QR-код или сертификат из поликлиники)

2. Сертификат переболевшего ковидом

3. Отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа до начала матча

Билет на игру можно купить в группе «Амкара» «ВКонтакте».

Напомним, сейчас пермский клуб переживает не лучшие времена. Последние три игры пермяки проиграли с общим счетом 2:10. 30 сентября «Амкар» уступил в Туймазах «Спартаку» (1:4). 4 октября – на выезде «Оренбургу-2» (1:4). А 10 октября – «Уралу-2» (0:2).